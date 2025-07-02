Почему важны мини-перерывы на работе 2.07.2025, 12:54

Даже короткие паузы способны значительно улучшить самочувствие.

Хронический стресс и тревожность — частые спутники офисной рутины и перегрузок. Психологи утверждают: даже короткие паузы в течение дня способны значительно улучшить самочувствие и снизить уровень напряжения, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Когда человек тревожится о будущем, мозг «путешествует во времени», создавая воображаемые сценарии. Эти мысли активируют выброс стрессовых гормонов — кортизола и адреналина — и негативно влияют на иммунную систему. Мозг перестает работать рационально: кровь отходит от лобной коры — центра мышления — и поступает в миндалевидное тело, отвечающее за эмоции.

Исследования показывают: практика осознанности (майндфулнес) помогает вернуть внимание в настоящее и снять внутреннее напряжение. Один из эффективных инструментов — рефлексивный мини-перерыв, которым можно воспользоваться прямо за рабочим столом.

Вот простой способ: остановитесь на минуту и сосредоточьтесь на следующем действии — мытье кружки, шаге по коридору, взгляде в окно. Напомните себе: именно этот короткий момент — настоящий. Будущее еще не наступило, и волноваться о нем сейчас — бесполезно.

После такой паузы можно задать себе вопросы: какие повседневные моменты я обычно игнорирую? Как я могу быть более внимательным к ним? Что из сегодняшнего дня я бы хотел запомнить?

Регулярные мини-перерывы не только улучшают психоэмоциональное состояние, но и повышают продуктивность. Всего одна минута осознанности — и вы уже ближе к душевному равновесию.

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