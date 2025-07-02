Стало известно, что растрогало Ким Кардашьян на свадьбе Лорен Санчес и Джеффа Безоса 1 2.07.2025, 12:58

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Топ-модель не смогла сдержать эмоций.

«Свадьба года» американского предпринимателя Джеффа Безоса и его возлюбленной, журналистки Лорен Санчес надолго запомнится гостям не только из-за роскошного празднования, но и довольно трогательных моментов. Как призналась модель Ким Кардашьян, она, как и большинство присутствующих на торжественном мероприятии, не смогла сдержать эмоций, когда невеста шла к алтарю.

По словам звезды, свадебная церемония влюбленных в Венеции была невероятно волшебной, а их искренние чувства друг к другу могли увидеть все. Об этом сообщает издание Hola.

«Какая ты прекрасная невеста, Лорен Санчес. Мы все плакали, глядя, как ты идешь к алтарю в полном восторге! Любовь, которую все чувствовали, – это то, что мы никогда не забудем, и то, почему мы так сильно любим и поддерживаем вас обоих. Навсегда болеем за самую счастливую пару! Вы заслуживаете всего этого!», – высказалась знаменитость.

Напомним, что торжества по случаю свадьбы Лорен Санчес и Джеффа Безоса начались еще 26 июня. Около 200 гостей вместе с парой провели время в неформальной обстановке, поужинав в монастырском дворике рядом с церковью Мадонна дель'Орто. А вот на следующий день журналистка и основатель компании Amazon официально связали себя узами брака. Роскошная церемония состоялась на острове Сан-Джорджо-Маджоре под открытым небом. Лорен Санчес шла под венец во впечатляющем платье от итальянского модного бренда Dolce & Gabbana, дизайн которого начала продумывать еще полтора года назад.

Финальным аккордом трехдневного празднования стала пижамная вечеринка. Звездные гости прибывали на место проведения мероприятия на водных такси в довольно оригинальных образах. Молодожены установили особый дресс-код, в соответствии с которым большинство знаменитостей нарядились в дизайнерские пижамы, халаты, атласные рубашки и тапочки.

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