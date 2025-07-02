Поликлиники, аптеки, и почта в Беларуси изменят график работы 3 2.07.2025, 12:57

На длинные выходные и в рабочую субботу.

Поликлиники, больницы, аптеки и почта изменят график работы в связи с предстоящими длинными выходными, пишет «Зеркало».

Как предупредили в Минздраве, поликлиники, аптеки и другие организации здравоохранения в праздничные дни будут работать по следующему расписанию:

3 июля — по графику работы в государственный праздник (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.);

4 июля — по графику работы в субботний день;

12 июля (перенос рабочего дня с 4 июля) — по графику буднего дня.

Больницы и республиканские научно-практические центры:

3 июля — по графику работы в государственный праздник (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.);

4 июля — по графику работы в рабочий день;

12 июля — по графику работы в субботний день.

Почта тоже изменит график работы. Как сообщили в «Белпочте», 3 июля работать с клиентами планируют порядка 60 почтовых отделений по стране. Посмотреть их расписание можно тут.

Что касается работы отделений почтовой связи 4 и 12 июля, то городские и сельские объекты будут обслуживать клиентов в рамках установленного «Белпочтой» режима: какие-то отделения могут быть закрыты, а некоторые станут работать по сокращенному графику.

В Минске 4 июля почтовые отделения работают по режиму работы субботних дней, а 2 и 12 июля — по режиму работы будних дней. Полный список работы почтовых отделений можно посмотреть тут.

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