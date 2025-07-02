Поликлиники, аптеки, и почта в Беларуси изменят график работы

Поликлиники, аптеки, и почта в Беларуси изменят график работы3
- 2.07.2025, 12:57
На длинные выходные и в рабочую субботу.
Поликлиники, больницы, аптеки и почта изменят график работы в связи с предстоящими длинными выходными, пишет «Зеркало».
Как предупредили в Минздраве, поликлиники, аптеки и другие организации здравоохранения в праздничные дни будут работать по следующему расписанию:
3 июля — по графику работы в государственный праздник (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.);
4 июля — по графику работы в субботний день;
12 июля (перенос рабочего дня с 4 июля) — по графику буднего дня.
Больницы и республиканские научно-практические центры:
3 июля — по графику работы в государственный праздник (с 9.00 до 15.00. — Прим. ред.);
4 июля — по графику работы в рабочий день;
12 июля — по графику работы в субботний день.
Почта тоже изменит график работы. Как сообщили в «Белпочте», 3 июля работать с клиентами планируют порядка 60 почтовых отделений по стране. Посмотреть их расписание можно тут.
Что касается работы отделений почтовой связи 4 и 12 июля, то городские и сельские объекты будут обслуживать клиентов в рамках установленного «Белпочтой» режима: какие-то отделения могут быть закрыты, а некоторые станут работать по сокращенному графику.
В Минске 4 июля почтовые отделения работают по режиму работы субботних дней, а 2 и 12 июля — по режиму работы будних дней. Полный список работы почтовых отделений можно посмотреть тут.