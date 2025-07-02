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Мошенники купили белорусу билет до Москвы и похитили у него $230 тысяч

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  • 2.07.2025, 13:05
  • 2,916
Мошенники купили белорусу билет до Москвы и похитили у него $230 тысяч
иллюстративное фото

К схеме подключились «представители» КГБ Беларуси.

Злоумышленники связались с мужчиной, представившись сотрудниками российского банка, и сообщили о якобы оформленной на его имя кредитной карте. После того как он прекратил разговор, ему начали поступать новые звонки с обвинениями в открытии счетов в российских банках и сообщениями о жалобах со стороны «пострадавших», пишет Mash.

Позже к схеме подключились «представители» КГБ Беларуси, а также российских Следственного комитета и ФСБ. Мужчину убедили собрать все свои сбережения и перевезти их в Россию для «декларирования». Для этого мошенники купили ему билет на самолет до Москвы, куда он вылетел в тот же день.

В туалете «Москва-Сити» мужчина разложил около $230 000 в пакеты и затем передал их курьерам. После этого ему пообещали купить билет в Минск, однако в аэропорту минчанин понял, что его «кинули», и обратился в полицию.

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