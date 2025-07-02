Идея Лукашенко с БелАЭС провалилась 6 2.07.2025, 13:23

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Электроэнергия с нее никому не нужна.

В следующем году Беларусь отметит печальную годовщину: в апреле исполнится 40 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, от которой наша страна пострадала больше других.

В конце прошлого века о трагедии напоминало многое, и казалось, что белорусы будут с крайней опаской относиться к развитию атомной энергетики. Однако прошло совсем немного времени – и руководство страны приняло и реализовало идею о строительстве БелАЭС. Теперь оно намерено продолжить активно развивать атомную энергетику: в последнее время постоянно делаются заявления о строительстве второй АЭС – на сей раз поблизости от украинской границы. Также ожидается, что в скором времени на территории нашей страны будут выбраны места для захоронения радиоактивных отходов.

В связи с этим сайт thinktanks решил проанализировать экономические результаты введения в эксплуатацию первой АЭС и целесообразность появления нового источника энергии с учетом рисков, который несет в себе мирный атом.

БелАЭС как экспортер электроэнергии: ожидания и реализация

Одним из основных аргументов в пользу строительства первой АЭС в Беларуси было снижение энергетической зависимости от России. Однако, несмотря на наличие других предложений, для создания БелАЭС был выбран российский реактор, что повлекло за собой выбор российского подрядчика для строительства станции. Это привело и к выбору российского ядерного топлива, и к сотрудничеству с Россией в сфере захоронения ядерных отходов. Помимо этого, на строительство станции был получен российский же кредит в размере около 10 млрд долларов, который, правда, был освоен не полностью.

Значительную часть произведенной на белорусской АЭС энергии предполагалось экспортировать, в частности, в Литву. Однако еще до введения атомной станции в эксплуатацию стало ясно, что этим планам не суждено сбыться. Литва крайне негативно отреагировала на строительство АЭС: площадка в Островце находится менее, чем в 50 км от Вильнюса, в то время как в целях безопасности МАГАТЭ не рекомендует возводить атомные станции вблизи крупных городов.

Во время строительства станции, в 2017 году, все страны Балтии решили отказаться от участия в энергокольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы снизить энергетическую зависимость от России и подключиться к европейской энергетической системе. Данное решение было окончательно реализовано в 2025 году.

Еще одним направлением для экспорта белорусской электроэнергии могла стать Украина, однако после начала военных действий эта возможность была полностью утрачена. В 2022 году Украина в ускоренном порядке присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E и отключилась от энергосистем России и Беларуси, работа с которыми осуществлялась еще со времен СССР.

Экспорт производимой БелАЭС электроэнергии в Россию также видится проблематичным, так как данная страна не нуждается в ее дополнительных поставках. Более того, после начала войны российский экспорт электроэнергии в страны ЕС сократился: только в 2022 году он упал на 16,4% по сравнению с предыдущим годом. Это снижает возможности Беларуси по поставкам электроэнергии на российский рынок.

Атомная энергетика vs газ

Еще одним аргументом в пользу строительства АЭС были планы по сокращению использования российского газа для производства электроэнергии и по постепенному замещению газа электроэнергией. Белорусские власти перестали обновлять детализированную информацию о потреблении энергоресурсов после 2020 года, однако в открытых источниках все же можно найти информацию, которая позволяет проанализировать динамику потребления Беларусью газа и электроэнергии.

По сравнению с 2020 годом совокупное потребление газа в 2023 году сократилось на 2 млрд м куб. или на 12.6%. Однако при анализе общих цифр нужно учитывать факт сокращения ВВП Беларуси в 2022 году. Поэтому, несмотря на отсутствие соответствующих официальных данных, мы можем предположить, что снижение потребления газа компаниями связано как с определенным замещением его электроэнергией, так и с последствиями кризиса 2022 года. При этом уже в 2024 году потребление газа в Беларуси выросло до 17 млрд м куб, что практически соответствует уровню 2020 года.

Более детально можно проанализировать официальную статистику по потреблению энергии и топлива населением. В целом оно растет, при этом объемы расходования газа сохраняются в последние годы примерно на одном уровне. В январе-марте 2025 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года объем потребления электроэнергии населением увеличился на 33.5%, а газа – на +0.9%. Таким образом, пока невозможно говорить о снижении потребления газа населением.

Электроэнергия не дешевеет. Даже наоборот

Строительство АЭС также порождало надежды на получение более дешевого электричества. Однако официальная статистика говорит о том, что эти ожидания не сбылись. За 6 лет стоимость 100 кВт/ч для населения увеличилась на 65%. А инфляция за этот период составила 55.5%, то есть цена электричества возросла в реальном выражении. И здесь нет ничего удивительного, ведь строительство АЭС – это очень дорогое удовольствие. Белорусские власти взяли на него в размере 10 млрд долл. США, который нужно возвращать с процентами. К этому нужно добавить нестабильность работы АЭС в первые годы ее запуска, из-за которой случались постоянные простои, что тоже не способствовало снижению цены.

Таким образом можно отметить, что в результате запуска АЭС не произошло значимого снижения потребления белорусами газа, а рост потребления электроэнергии населением был значительным, несмотря на постепенное увеличение ее стоимости. Также не оправдались надежды на рост экспорта электроэнергии.

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