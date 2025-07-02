МИД Украины вызвал временного поверенного США 2 2.07.2025, 13:26

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Из-за задержки поставок оружия.

В связи с остановкой поставок ключевых видов оружия из США, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, встречу с Гинкелем провела заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца. Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации со стороны РФ агрессии и террора против Украины.

В сообщении отмечается, что Беца выразила благодарность США за оказанную поддержку и подчеркнула критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

«Любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира», - раскрыли подробности разговора в пресс-службе.

Также заместитель министра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и атаки на поле боя.

«Украина поддерживает усилия США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, Беца и Гинкель обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности Украины и увеличения давления на Россию для продвижения мирных усилий.

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