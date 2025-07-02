Война ударила бумерангом: в России начались забастовки

Война ударила бумерангом: в России начались забастовки6
- 2.07.2025, 13:35
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Россияне выходят на улицы с протестами.
В России возмущенные россияне, которые работают на предприятиях, выходят на забастовки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Отмечается, что на российских предприятиях все чаще стали задерживать зарплаты, отправлять работников во внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю.
Так, недавно забастовки прошли на камчатском предприятии «ЗапсибГазпром-Газификация», в Кемеровской области на шахте «Спиридоновская», а также на Челябинском электрометаллургическом комбинате.
«Кризис на предприятиях сегодня наиболее ярко выражен в угледобывающей, строительной, металлургической отрасли и сельскохозяйственном машиностроении», - говорится в сообщении.
В СВРУ добавили, что в России пытаются скрыть масштаб недовольства работников из-за отключения интернета, блокировки социальных сетей и жесткой цензуры в медиа.
«Россия опасается, что появление проблем в медиа может привести к каскадному эффекту забастовок по всей территории России», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в разведке напомнили, что 69 % российской экономики испытывает стагнацию и соратники Путина давят на Центробанк из-за снижения доходов.