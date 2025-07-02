Испания планирует построить свой современный авианосец 1 2.07.2025, 13:41

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В НАТО самые современные авианосцы есть только у Франции и США.

Испания объявила о намерении построить новый авианосец с современной системой взлета и посадки (CATOBAR) и переоборудовать существующие корабли для работы с беспилотниками. Это значительно повысит возможности ВМС страны и выделит Испанию среди стран НАТО, где только у США и Франции есть подобные системы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На данный момент ВМС Испании эксплуатируют универсальный корабль амфибию Juan Carlos I с авиагруппой из восьми истребителей Harrier II с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Однако эти самолеты устарели, и Испания рассматривает варианты замены: либо на F-35B — вариант STOVL истребителя пятого поколения, либо превращение Juan Carlos I в носитель дронов.

Ранее Испания уже имела легкий авианосец Príncipe de Asturias, который в 2013 году был выведен из эксплуатации из-за финансового кризиса 2008 года и сокращения бюджета на оборону. Теперь Мадрид хочет создать авианосец с авиагруппой из 30 истребителей, оставив Juan Carlos I и потенциально второй корабль для дронов и STOVL-истребителей.

Главным вопросом остается финансирование столь масштабного проекта. Испания выделяет на оборону всего 1,24% ВВП — один из самых низких показателей в НАТО, и далека от цели в 2%, установленной альянсом. Премьер-министр Испании Педро Санчес утверждает, что это достаточный и реалистичный уровень, совместимый с социальным государством.

Однако реализация амбициозных планов по строительству авианосца и приобретению современного авиапарка при текущем бюджете выглядит сомнительной. Испании предстоит решить, как совместить оборонные расходы и масштабное развитие военно-морского флота.

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