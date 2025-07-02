«Купила не на скидке – переплатила» 2.07.2025, 14:06

Белоруска 20 лет записывает свои траты.

Уже 20 лет Марина тщательно записывает все свои траты. Вначале это был блокнот, сейчас – Google Spreadsheets. Благодаря такому тщательному планированию они с мужем смогли увеличить свой достаток и намного лучше распоряжаться деньгами. О своем опыте девушка рассказала devby.io .

Мои главные уроки

– Не поддавайся когнитивным искажениям. Больше расчета, меньше эмоций. Порой, когда вложил во что-то много сил или денег, сложно отказаться от вещи. Например, автомобиль. Его выгодно покупать, если много ездишь. Для поездок только с работы домой лучше пользоваться такси.

Недвижимость не всегда выгодная инвестиция, хотя часто кажется самой надежной. Когда покупаешь квартиру «для себя», руководствуешься одними критериями, а при покупке для инвестиций – совсем другими. И если продаешь собственную квартиру, часто можно потерять деньги: причины продажи могут совпасть с падением рынка.

Покупаешь не на скидке – переплачиваешь. Баланс – найти нужное по скидке. Еще один ценный урок (и для жизни, и для бизнеса): всегда торгуйся.

Много тратишь не из-за дорогих вещей, а из-за множества мелких покупок.

Мантра «надо просто больше зарабатывать» не работает без понимания, куда и на что уходят деньги. Например, у нас была машина, на ремонт которой мы тратили о-о-очень много денег. Мы поняли, что стоит купить автомобиль подороже: он надежнее, и его не придется постоянно чинить.

Я знаю, сколько денег мне нужно для жизни, сколько нужно на «подушку безопасности». Это помогает накапливать и приумножать капитал.

Планирование личного бюджета помогает и в бизнесе, потому что у меня уже сформирован правильный майндсет. Понадобилось время и знания, чтобы научиться составлять и корректно вести P&L (доходы и убытки). Но я считаю, что именно личное бюджетирование помогает мне считать финансы своей компании.

Мы всегда искали способы увеличить доход. В 2009 году, посмотрев на друзей, решили, что IT даст больше финансовой независимости. В 2010 году мы уже оба работали в IT, доход вырос, и подход к бюджету тоже изменился. Мы начали фокусироваться не на экономии, а на накоплении и росте.

Грамотный учет помогает не транжирить заработанные деньги.

Как выглядит семейный бюджет

– Мы завели общий бюджет, как только начали жить вместе с (на тот момент будущим) мужем. Финансовая ситуация была плачевной и нестабильной: оба студенты, подрабатывали как могли, родители тоже помогали деньгами.

Поэтому мы были вынуждены внимательно относиться к расходам. Я сохраняла чеки, записывала все траты, а заработанное делила по конвертам. Это помогало нам разумно распределять скромный бюджет. Благодаря такому подходу мы уже через 4 года купили первый автомобиль.

В 2005 году я записывала все в тетрадку. Потом перенесла записи в Google Spreadsheets, где до сих пор веду наш учет доходов и расходов. Я не просто фиксирую траты, но и строю графики каждый месяц. Распределяю расходы по категориям, анализирую, куда уходит основная часть денег, нет ли резких колебаний.

Когда нужно немного сэкономить, смотрим, какую категорию можно «подрезать». Обычно это «Развлечения» и «Рестораны». Полностью отказываться от того, что делает жизнь веселее, мы не планируем.

Я тоже подвержена компульсивным покупкам. Случается «черная пятница», внезапный заход на AliExpress или Temu-лихорадка. После этого дом наполняется безделушками, которые я «всегда хотела»: массажеры, контейнеры, подставки для девайсов. Но я учусь этим управлять. Шопинг я не люблю, поэтому моя основная угроза – онлайн-покупки.

Сейчас я несколько раз в месяц делаю банковскую выписку (у нас с мужем общий счет). Мы живем в Нидерландах, здесь наличные нужны разве что на милостыню. В Беларуси я чаще фиксировала расходы, потому что больше снимала с карты.

Мы не транжирим деньги

– Такой строгий учет точно повлиял на наш доход. Мы знаем, куда уходят деньги, и я считаю важным периодически анализировать, действительно ли нужны те или иные траты, на чем можно сэкономить и т. д.

Мне кажется, что такая скрупулезность помогла нам достичь финансового благополучия. Не только потому, что вдвоем доход больше, но и потому, что мы обсуждаем траты и инвестиции. Так мы защищаемся от необдуманных и эмоциональных покупок. Правда, из-за этого сюрпризы делать сложнее.

Мы обсуждаем запланированные покупки, особенно если речь идет о больших суммах. Обычно это происходит само собой. Если кто-то едет за границу, тратит по своему усмотрению.

Примерно 25–30% нашего дохода уходит на ипотеку, около 20% – на продукты. Меньше всего – на связь, транспорт, уход за собой. Отдельная статья – налоги: не только на доход, но и на недвижимость, вывоз мусора, очистку воды. Мы платим их раз в год, но, если «размазать» по месяцам, суммы некритичны.

В целом чуть больше половины расходов — это обязательные ежемесячные платежи.

Хочу считать траты. С чего начать?

– Четко понимайте, на что уходят деньги. Разделите расходы на обязательные (нужны для жизни или работы бизнеса) и желательные (в долгосрочной перспективе помогают развиваться).

Просчитайте, сколько должно быть в «подушке безопасности», на какой срок вам хватит этой суммы. Это важно и в личных финансах, и в бизнесе.

Учитесь экономить. Оптимизируйте траты и налогообложение — как в личном бюджете.

Разберитесь в инвестировании. Хотя бы на базовом уровне, чтобы деньги не просто лежали, а работали на вас. Над этим я еще работаю.

Выберите удобный инструмент учета. Главное – чтобы вам было комфортно и привычка прижилась.

Делите траты по категориям. Так вы будете видеть, на что и в каком объеме уходят деньги. Не ругайте себя, если сначала не получается быть последовательным, – это придет с практикой.

Да, бюджетирование занимает время. Но ваши усилия обязательно окупятся.

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