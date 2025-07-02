Выпускник БГУИР пришел на вручение диплома в доспехах и с мечом

Выпускник БГУИР пришел на вручение диплома в доспехах и с мечом1
- 2.07.2025, 13:54
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Преподаватель подыграл.
Выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) решил покреативить на вручении дипломов. Парень пришел на церемонию в настоящих доспехах и с двуручным мечом.
Степан медленно и размеренно поднялся на сцену и попросил преподавателя провести церемонию посвящения его в рыцари. Выпускник факультета компьютерного проектирования встал на одно колено, и преподаватель провел импровизированную акколаду.
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