Foreign Policy: Большие перемены на Ближнем Востоке 2.07.2025, 14:08

Транснациональные движения уступают место политике сильных государств.

На Ближнем Востоке происходит глубокая трансформация: идеологические и транснациональные движения постепенно уступают место политике сильных суверенных государств, ориентированных на экономическое развитие и стабильность, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Визит президента США Дональда Трампа в регион в мае 2024 года символизировал этот сдвиг. Вместо традиционного акцента на нефть и безопасность, США предложили сотрудничество в области технологий, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Значимое смягчение санкций в отношении Сирии и налаживание дипломатических связей стали лишь внешними проявлениями нового курса.

Долгие годы регионом доминировали революционные идеологии и нерегулярные вооружённые формирования — от Палестинской освободительной организации до шиитских милиций, поддерживаемых Ираном. Эти силы ослабили государства, спровоцировали гражданские войны и политическую нестабильность в таких странах, как Ливия, Сирия, Ирак и Йемен.

Ситуация ускоренно меняется после октября 2023 года — нападения Хамаса и последующей войны с Израилем. Коалиция Ирана, известная как Ось Сопротивления, серьёзно ослаблена, а страны региона смещают акценты в сторону укрепления государственности и межгосударственного сотрудничества.

Лидеры региона, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, теперь делают ставку на стабильность и экономический рост. Налаживаются дипломатические связи, в том числе благодаря соглашениям между Израилем и арабскими странами.

В Иране, где прежняя идеологическая риторика ослабла, растёт поддержка политики экономического развития и диалога с Западом. Хотя проблемы остаются, на Ближнем Востоке начинает доминировать прагматичный подход — развитие и эффективные государственные институты становятся главным приоритетом.

Этот сдвиг открывает региону путь к более мирному и стабильному будущему после десятилетий конфликтов и идеологических столкновений.

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