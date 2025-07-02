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В Столбцовском районе задохнулся рабочий

  • 2.07.2025, 13:45
В Столбцовском районе задохнулся рабочий

В его легких нашли опилки.

В Столбцовском районе произошел несчастный случай: рабочего засыпало опилками, в результате чего он погиб от удушья. Об этом сообщил Государственный комитет судебных экспертиз.

По информации ведомства, 34-летний мужчина трудился на пилораме. В момент трагедии он находился на подмостках рядом с бункером для опилок, контролируя процесс его очистки. Под бункером в это время стояла грузовая машина, в кузов которой сбрасывались опилки.

Когда резервуар был очищен, рабочие покинули подмостки. Однако вскоре коллеги заметили, что один из сотрудников исчез. Его начали звать, но ответа не последовало. Осмотрев подмостки и территорию рядом, коллеги не нашли мужчину. Тогда водитель отогнал машину от бункера, после чего из резервуара выпало тело пропавшего.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, в дыхательных путях погибшего были обнаружены крупные скопления мелких деревянных опилок. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия — закупорка дыхательных путей инородным телом. Также было установлено, что погибший в момент происшествия находился в трезвом состоянии.

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