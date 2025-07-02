«Построил комфортную жизнь» 2.07.2025, 14:14

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Белорусский айтишник рассказал, как легализовался в Чехии.

Андрей (имя изменено) работает в IT с 2021 года. На выбор новой профессии с одной стороны повлияла пандемия COVID-19. А с другой — изменения в политической жизни страны после 2020 года. В начале 2022 года Андрей получил оффер от крупной украинской компании и переехал в Киев. Но началась война, и часть команды, которая согласилась уехать, эвакуировали в Чехию. С легализацией на новом месте у белоруса возникли серьезные проблемы: вскоре после начала российского вторжения в Украину Чехия прекратила выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и РФ. Как удалось решить вопросы легализации, Андрей рассказал devby.io.

«Удалось получить рабочие ВНЖ на два года — это был непростой процесс»

— К сожалению, в Чехии действует бан для граждан нашей страны. И уже после того, как мы сюда приехали, стало ясно, что решение вопроса с легализацией здесь будет задачей со звездочкой.

В какой-то момент мне удалось связаться с представителем белорусских демсил в Чехии. Там рассказали о существующей визовой программе МИД Чешской Республики «Грамадзянская супольнасць».

Мы воспользовались ей, одна из крупнейших правозащитных организаций Чехии выступила нашим гарантом. И спустя полгода нам удалось получить рабочие ВНЖ на два года.

Сказать, что это был непростой и волнительный процесс — не сказать ничего. Но все закончилось хорошо, и теперь процесс продления срока действия документов не вызывает дополнительных сложностей.

Пока (в ближайшие несколько лет) я планирую оставаться в Чехии. Возвращаться в Беларусь по-прежнему небезопасно, да и каких-то светлых перспектив, к сожалению, тоже не видно. Но в отдаленном будущем, после смены власти, я буду рад поучаствовать в жизни своей страны. И возможно даже вернусь.

«Любая смена работодателя пока что выглядит маловероятной»

В моей компании сотрудники работают в разных режимах. С началом войны, по понятным причинам, стало гораздо больше тех, кто работает на удаленке. В том числе под обстрелами, прямо из укрытий. Суровые реалии жизни и работы в стране, которая столкнулась с агрессией.

Из особенностей работы в Чехии упомяну наличие как чешского, так и украинского календаря праздничных и рабочих дней — нам их предлагают на выбор.

Продолжительность рабочего дня у нас стандартная (восемь часов плюс час на обед). В особых случаях возможны переработки, которые отдельно оплачиваются.

Внутри компании мы очень дружны, так как все оказались в тяжелом и во многом похожем положении. И стараемся находить что-то хорошее в новых обстоятельствах, проводить свободное время с интересом и удовольствием.

Есть ли у меня сейчас какие-то карьерные перспективы? В Беларуси их точно не было бы.

Но и здесь любая смена работодателя пока что выглядит маловероятной. Во-первых, для этого нужно свободно владеть чешским языком. Во-вторых, сам процесс смены работодателя для таких, как я сотрудников (с обычным рабочим ВНЖ) сопровождается большой бумажной волокитой. Которую вдобавок нужно успеть завершить в очень сжатые сроки.

«Средняя однокомнатная квартира обходится в тысячу евро в месяц»

Жилье мы арендовали с помощью риэлтора. Когда мы приехали в Прагу, здесь уже было много беженцев, и найти хорошую квартиру было тем еще квестом. Однако мне повезло, и спустя всего две недели, которые ушли на поиск квартиры и оформление документов, удалось въехать в наши первые апартаменты. Средняя однокомнатная квартира (здесь это называется «1+1») обходится в среднем в тысячу евро в месяц. Коммунальные платежи в основном фиксированные, с ежегодным перерасчетом. Их размер сильно отличается и зависит от энергоэффективности дома, от владельца, района и так далее.

Общественный транспорт в Праге, наверное, можно назвать одним из лучших в Европе. Сеть — причем как дневного, так и ночного — покрывает даже относительно отдаленные районы города. Очень точно придерживается расписания, и очень чистый.

Естественно, в Праге есть и типичные европейские нюансы. Здесь сложно найти супермаркет, работающий после 10 вечера, или аптеку, открытую в выходной день. Но к этому быстро привыкаешь и подстраиваешься.

Так как я трудоустроен по контракту, у меня есть стандартная государственная медицинская страховка, которая покрывает большую часть медобслуживания и, при необходимости, лечения. Слышал много историй о том, как здесь сложно найти узкого специалиста и записаться к нему. Но я с подобными проблемами не сталкивался. Всегда находился нужный специалист и свободное «окошко» в его расписании.

Чешские продукты отличаются от белорусских. В Чехии заметно меньше рыбы и практически нет привычных нам вареных колбас и вяленого мяса. Чешская кухня специфическая и жирная, но со временем ко всему привыкаешь. Говоря о Чехии, нельзя промолчать о пиве: здесь есть самое мягкое пиво на любой вкус и в огромном ассортименте.

«Скорее всего, ты всегда будешь для них «цизинцем» (иностранцем)»

Чехи гораздо более закрытые люди, чем беларусы. Даже если ты заведешь здесь новых приятелей, ты вряд ли станешь для них другом. Скорее всего, ты всегда будешь для них «цизинцем» (иностранцем). Но в этом нет ничего страшного.

Это никак не влияет на общение или взаимоотношения. Просто всегда есть какая-то дистанция, и она, как правило, немного больше, чем это принято у нас.

До переезда я мало знал о Чехии, поэтому из стереотипов о чехах мне были известны лишь любовь к пиву и к жирной пище. Эти стереотипы подтвердились полностью. Но это прекрасная страна с прекрасными людьми. Немного другими, чем мы — но это абсолютно нормально.

Несмотря на определенную закрытость чехов, к белорусам они относятся положительно, с уважением и пониманием. Многие люди наслышаны о ситуации в нашей стране после событий 2020 года.

В Чехии достаточно дружная белорусская диаспора. Нередко проходят культурные мероприятия, концерты и, конечно, совместные походы «на пивичко». У местных белорусов есть несколько живых чатов, где всегда готовы помочь.

Постоянно поддерживаю связь и с близкими, оставшимися в Беларуси. Часто с ними созваниваемся, переписываемся, обмениваемся новостями. По понятным причинам в гости к ним ехать не спешу, хоть и очень скучаю.

Трудности с чешским языком у меня есть до сих пор, хоть и прожил здесь уже около трех лет. Сказывается нехватка времени и, наверное, простая человеческая лень. Не уверен, что и в ближайшие годы наверстаю. Но для любых взаимодействий с госструктурами хороший уровень языка просто необходим.

В Чехии я прожил уже около трех лет. Пока не могу сказать, что стал здесь «своим». Но такой цели я для себя и не ставил. Получилось ли построить более-менее комфортную жизнь? Точно да. А вот в том, чтобы чувствовать себя белорусом в любой точке мира, не вижу ничего плохого.

В моей нынешней жизни сохраняется место для белорусской культуры. Музыка, например — в моей жизни очень много места отведено белорусским артистам, и я всегда с удовольствием открываю новые имена своим знакомым. А еще кухня. Каждый раз, когда друзья — не беларусы попадают к нам на драники, они отказываются верить, что в этом блюде нет какого-то тайного ингредиента.

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