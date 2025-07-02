Новый «Мир Юрского периода» побьет рекорды кассовых сборов 2 2.07.2025, 14:20

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Прибыль составит $260 млн только за одни выходные.

«Мир Юрского периода: Возрождение» готовится к мощному старту с мировыми сборами до $260 млн за праздничные выходные в честь Дня независимости США. Премьера стартовала в Гонконге, а с завтрашнего дня фильм выйдет в США, Великобритании, Китае, Германии, Корее, Испании и Италии. За рубежом ожидается более $130 млн с показов в 82 странах, включая Австралию, Бразилию, Мексику и Нидерланды. Япония присоединится в августе.

В США релиз состоится 30 июня в 4000 кинотеатров. Универсал рассчитывает на сборы от $120 до $130 млн за первые пять дней. Традиционно студия избегает предварительных показов во вторник, делая основной упор на премьеру в среду.

Франшиза была перезапущена в 2015 году фильмом «Мир Юрского периода», который собрал $525,5 млн по всему миру. Последняя часть, «Мир Юрского периода: Господство» (2022), собрала $1 млрд, но получила низкие оценки критиков. Новый фильм предлагает свежий взгляд с возвращением сценариста Дэвида Коппа и режиссера Гарета Эдвардса («Годзилла», «Изгой-один»).

Сюжет разворачивается через пять лет после событий «Господства»: динозавры теперь обитают только в экваториальных тропиках. Главная героиня, роль которой исполнила Скарлетт Йоханссон, возглавляет команду, разрабатывающую лекарство на основе ДНК динозавров. Фильм сочетает экшен, драму и семейные истории.

Ожидания от «Возрождения» высоки, особенно среди зрителей старше 25 лет. Премьеры и положительные отзывы на ранних показах вселяют уверенность в успешных сборах.

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