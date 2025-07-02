Украина уничтожила российские вертолеты на базе в Крыму

Украина уничтожила российские вертолеты на базе в Крыму1
- 2.07.2025, 14:35
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Появились спутниковые снимки.
Аэродром Кировское на юго-востоке Крыма несколько раз подвергался атакам Сил обороны, однако удар в ночь на 28 июня стал самым успешным для украинских сил.
Спутниковые снимки от 1 июля, доступные NV, подтверждают масштабный пожар. Ранее космический проект NASA, фиксирующий пожары с орбиты Земли, давал информацию о пожаре 28 июня, именно после атаки Сил обороны Украины.
Спутниковые фото подтверждают, что пожары были именно на точках стоянки вертолетов и на двух точках систем ПВО. Также заметны незначительные повреждения инфраструктуры аэропорта, некоторых зданий на территории Кировского.
2 июля проект Дніпро-OSINT опубликовал другие спутниковые снимки, лучшего качества, чем те, что есть в наличии у NV. На этих кадрах заметны не только пожар, но и остатки трех уничтоженных вертолетов. Авторы проекта подтверждают также и повреждение по меньшей мере одной системы ПВО «Панцирь-С1».