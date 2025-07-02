«Для меня это урок, как не нужно поступать с клиентами» 1 2.07.2025, 14:37

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Белоруска пожаловалась, что у нее не приняли подарочный сертификат в «Милавицу».

Белоруска поделилась в соцсетях, что не смогла воспользоваться подарочным сертификатом «Милавицы». Его срок действия истек, а чтобы девушка всё же смогла его потратить, бренд попросил справки – например, билеты, подтверждающие, что она была за границей. CityDog.io рассказывает, кто прав в этой ситуации.

Что случилось?

Ullabag получила в подарок на Новый год сертификат в «Милавицу» на 50 руб. Девушка призналась, что не обратила внимание на срок действия, который составил всего три месяца. В магазин она пришла в середине апреля – уже после истечения срока.

В магазине отказались принимать сертификат, но предложили заполнить заявление с просьбой разрешить его использовать. В образце заявления, по словам беларуски, было указано, что уважительными причинами могут быть болезнь, длительное отсутствие в стране и другое. Девушка выбрала второй вариант и написала, что не была в Беларуси.

Через три недели девушке пришел официальный ответ: без подтверждающих документов (авиабилеты, медицинские справки и т.п.) компания не может продлить срок действия сертификата.

«Как говорится, против правил внутренних не попрешь. Вот так вот компания «Милавица» относится серьезно, несмотря на то, что я написала заявление. Для меня это урок, как не нужно поступать с клиентами», – сказала девушка в видео.

Что думают белорусы?

Судя по комментариям под видео беларуски, многие пользователи усомнились в законности действий «Милавицы». Некоторые советуют ей обратиться в общество по защите прав потребителей или написать в МАРТ.

«По закону сертификат не имеет срока. Это закон, они не могут придумывать свои правила», – считает Ольга.

«Сертификат – это эквивалент денег. У него нет срока давности. Внутренние правила не могут противоречить законодательству страны», – написала Олеся.

«Справку об отсутствии судимости и справку о доходах семьи для покупки трусов прикладывать не надо? Вот это правила у них», – удивилась komarets19.

«Это не та инстанция, где нужно приводить доказательства. Чтоб только не подавились за 50 рублей», – считает Наталия.

«Вы рассказали ситуацию, аналогичную моей. Я действовала точно так же. В результате решила, что продукцию этого бренда просто больше никогда не буду приобретать. Для такой крупной компании это мелочно и недостойно», – поделилась user8613770979927.

А как на самом деле работает закон?

Если срок действия подарочного сертификата истек, продавец вправе отказать в его использовании – это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 935 от 22 декабря 2018 года. Документ прямо говорит: по окончании срока действия сертификата покупатель теряет право на получение товара или услуги, а деньги за него не возвращаются.

Однако в этом же постановлении указано, что продавец может по своему усмотрению продлить срок действия сертификата: например, если покупатель не мог воспользоваться им по уважительной причине. Это не обязанность, а право продавца, и он может запросить подтверждающие документы, если решит рассматривать такое заявление.

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