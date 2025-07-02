В Минске ограничат движение транспорта
- 2.07.2025, 14:59
Уже завтра.
С 11:00 до 19:00 движение всех видов транспорта будет временно ограничено на участке бульвара Мулявина — от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и обратно, от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка.
В районе 12 часов ограничат движение в районе площади Победы (возложение цветов).
В 18.00 часу у стеллы «Минск - город-герой» также ограничат движение транспорта «по периметру». Он затронет пр-т Победителей (от ул. Мельникайте до ул. Саперов), пр-т Машерова (от ул. Заславской до ул. Даумана). Общественный транспорт пойдет в объезд.
Кроме того, в этот период будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей в обозначенных зонах.