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В Минске ограничат движение транспорта

  • 2.07.2025, 14:59
В Минске ограничат движение транспорта
Фото: onliner

Уже завтра.

С 11:00 до 19:00 движение всех видов транспорта будет временно ограничено на участке бульвара Мулявина — от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и обратно, от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка.

В районе 12 часов ограничат движение в районе площади Победы (возложение цветов).

В 18.00 часу у стеллы «Минск - город-герой» также ограничат движение транспорта «по периметру». Он затронет пр-т Победителей (от ул. Мельникайте до ул. Саперов), пр-т Машерова (от ул. Заславской до ул. Даумана). Общественный транспорт пойдет в объезд.

Кроме того, в этот период будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей в обозначенных зонах.

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