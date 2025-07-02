«Флаг поднимут, грамоту дадут — вот и вся мотивация» 2.07.2025, 15:10

Почему деградирует сельское хозяйство в Беларуси?

За последние несколько лет в Беларуси сильно сократилось поголовье скота. Например, свиней стало меньше на 13%, а кроликов и вовсе на 31%. Сокращается количество и других домашних животных.

Почему так происходит и как обстоят дела с белорусским сельским хозяйством? «Еврорадио» спросило у эксперта Николая Лысенкова.

Почему снижается поголовье скота?

Одна из причин, хоть и не главная, по которой могло сократиться поголовье животных, — это закрытие мелких частных ферм в течение последних 10 лет. Эксперт отмечает, что это сильно ударило по частному предпринимательству, но на производстве мяса это вряд ли отразилось.

Во-вторых, Лысенков говорит, что реальную численность скота узнать сложно, поскольку не совсем понятно, кто и как занимается подсчетами.

— Сколько тех же кроликов, например, у сельских жителей? Кто их считает? Сельсоветы? Или сколько у нас картофеля выращено на личных подворьях? Представитель сельсовета приезжал, спрашивал, сколько вы вырастили картофеля? Нет, это просто ощущения. Да, у него, допустим, есть план увеличить урожай картофеля на 50% в следующем году. Но он даже не будет ходить и смотреть — просто напишет, что вырастили больше и все.

В-третьих, считает Лысенков, снижение поголовья связано с санкциями, которые ввели против Беларуси.

— Как бы белорусские чиновники ни гордились, что у нас сельское хозяйство растет, на самом деле мы просто воруем западные технологии и пользуемся ими.

Как нет доступа к этим технологиям, так сразу все падает. Все эти микроудобрения, подкормки, добавки разные… Это все европейское, у нас своего нет ничего. Мы без европейцев не можем даже вырастить свеклу сахарную, кукурузу. Не можем корову вырастить.

Есть такой пример. Была когда-то такая белорусская красная порода коров. Ее начали возрождать около пяти лет назад. А как ее возрождали? Купили несколько сотен датских красных коров. Просто купили датскую корову и назвали это возрождением белорусской породы. Все, что белорусского в ней было — это силос, который она ела.

В-четвертых, эксперт отмечает, что на сокращения поголовья может влиять недостаток рабочих рук.

— Люди уезжают. В городах сложно найти достойную работу, на каждом столбе объявления висят о работе в Польше. Многие уехали, и те, кто остался, тоже смотрят на запад. Работать некому, профессиональный уровень работников на селе с каждым годом все ниже и ниже.

Что будет с молоком и мясом?

Николай Лысенков считает, что снижение поголовья скота не повлияет на количество молока и мяса на прилавках белорусских магазинов. Поскольку Беларусь и так производит в два раза больше мяса, чем потребляет.

Однако он считает, что к дефициту могут привести другие недальновидные решения правительства.

— Показатели по экспортной выручке надо обязательно давать. Но сейчас из-за санкций это все очень сильно съежилось и стянулось. Выручки не хватает, а значит, надо ее как-то пополнять. Сельское хозяйство традиционно давало от 5 миллиардов долларов в год. Сейчас даже этого недостаточно, поэтому мы картофель тот же продавали россиянам. Почему продавали россиянам? Потому что в России он в 3 раза дороже.

Россияне могут себе позволить картофель покупать в 3 раза дороже, а белорусы — нет. Мы — самая бедная страна в регионе. У нас нет ни одного соседа беднее нас.

Такая же ситуация может случиться и с мясом. Если правительству нужны деньги, то мясомолочную продукцию просто вывезут и продадут за доллары.

А все равно потом белорусы останутся виноватыми.

Какие есть выходы?

Любое снижение — это регрессия, это не прогресс. Однако Лысенков не считает, что ситуация критическая.

— Конечно же, лучше больше выращивать, больше продавать и больше зарабатывать на этом. Пока это не катастрофа.

Те же колхозы, которые были образованы 100 лет назад, колхозами и остались. Ничего не поменялось.

Как бы там вывески не меняли, СПК, ОАО… Это все равно те же самые колхозы. И эффективность у них осталась та же самая.

Основной критерий отбора кадров сейчас — это не профессиональные качества, а личные. То есть, если вы крутой специалист, но голосовали за другого кандидата в 20-м году, то вряд ли вы чего-то добьетесь.

Колхозы в Беларуси неэффективны

Эксперт говорит — чтобы повысить эффективность белорусского сельского хозяйства в целом, необходимо дать фермерам свободу и отказаться от колхозов.

— Руководители колхоза думают, как бы их не посадили. Они не думают, как больше вырастить картофеля или мяса. А фермер заинтересован заработать, чтобы эти деньги пустить в развитие своего предприятия, чтобы в следующем году еще больше заработать. В Беларуси в сельском хозяйстве нет такой мотивации. Флаг поднимут, грамоту дадут — вот и вся мотивация.

Когда будет фермер хозяином на земле, то он будет стараться побольше зарабатывать, но при нынешней власти это практически невозможно.

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