Как определяется возраст ввозимых в Беларусь авто для личного пользования? 2.07.2025, 15:13

В таможне объяснили.

Как определяется возраст автомобилей, которые ввозятся в Беларусь для личного пользования, рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ведомстве отметили, что порядок определения момента выпуска таких транспортных средств утвержден решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017г. Nº 74.

Дата изготовления определяется на основании:

информации о такой дате в документах, подтверждающих регистрацию этого транспортного средства в государстве предыдущей регистрации;

информации изготовителя, закодированной в идентификационном номере или содержащейся на идентификационных наклейках, табличках кузова, шасси автотранспортного средства и идентификационных наклейках, табличках рамы, двигателя мототранспортного средства.

«В случае невозможности определения момента выпуска на основании указанных источников, декларант может прибегнуть к вспомогательным, в том числе заключению представителя изготовителя транспортного средства, заключению торгово-промышленной палаты (аналогичной организации) или экспертной организации государства-члена ЕАЭС, а также к справочным и информационным ресурсам», - сообщили в ГТК.

Если определен только год изготовления, моментом выпуска считается 1 июля такого года, если определены год и месяц изготовления - 15-е число месяца изготовления.

В ГТК ряд конкретных примеров при декларировании транспортных средств:

Случай 1. Вы декларируете 11.08.2025 авто, момент выпуска которого - 10.08.2022

Оно будет считаться изготовленным более 3 лет назад, соответственно, при расчете таможенных пошлин, налогов применяется ставка для транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 5 лет;

Случай 2. Определен год и месяц изготовления транспортного средства, например, 08.2022, моментом выпуска считается 15.08.2022

При таможенном декларировании авто 14.08.2025, оно будет считаться изготовленным менее 3 лет назад. Будет применяться ставка для транспортных средств, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет;

Случай 3. Определен год изготовления, например, 2020, моментом выпуска считается 01.07.2020

При декларировании авто 02.07.2025, оно будет считаться изготовленным более 5 лет назад. В этом случае таможенные пошлины, налоги будут рассчитываться с применением ставки для транспортных средств с момента выпуска которых прошло более 5 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com