Аргумент Трампа неубедителен Юлиан Репке

2.07.2025, 15:33

Что стоит за ограничением поставок оружия в Украину.

Решение администрации Трампа остановить поставки оружия в Украину, которые уже были согласованы и оплачены предыдущей администрацией, означает очередной провал в американской политике в отношении России и Украины.

С политической точки зрения этот шаг можно расценивать не иначе, как подарок Владимиру Путину. Он посылает союзникам по всему миру катастрофический сигнал слабости и ненадежности, а также подрывает стратегическую поддержку Украины в ее оборонительной борьбе против российского вторжения.

Военное значение этого решения еще более серьезное: многие из затронутых систем вооружений невозможно заменить ни собственным производством Украины, ни поставками от других государств.

Особенно драматичным является отсутствие ракет ПВО PAC-3. На данный момент это единственные ракеты, способные надежно перехватывать российские баллистические ракеты с помощью поставленных Германией комплексов Patriot.

Не менее разрушительным является прекращение поставок боеприпасов GMLRS. Без этих высокоточных ракет украинские системы HIMARS практически не могут эффективно использоваться.

Украина таким образом теряет важный ударный инструмент на дистанции до 85 км. Пятьдесят уже поставленных и еще работоспособных установок из Великобритании, Германии и США становятся бесполезными.

Не менее значимым является и остановка поставок ракет «воздух–воздух» AIM-7, предназначенных для боевых самолетов F-16, которые используются каждую ночь. Без них Украина теряет ключевое средство борьбы с российскими и иранскими дронами Shahed, ежедневно терроризирующими гражданские объекты.

Аргумент администрации Трампа о якобы чрезмерном истощении собственных запасов не только неубедителен — он также уничтожает надежду Украины и ее европейских союзников на то, что США будут продавать им оружие за деньги для последующей передачи Украине.

Те, кто надеялся на американские санкции против России, получают вместо этого фактическое усиление российской армии — с маркировкой «Сделано в США».

Юлиан Репке, X

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