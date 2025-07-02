Ученые нашли тысячи яиц динозавров 1 2.07.2025, 15:43

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Находка сделана во Франции.

Французские палеонтологи обнаружили крупнейшее в мире скопление яиц динозавров в окрестностях горы Сент-Виктуар на юго-востоке Франции. Район близ Экс-ан-Прованса получил неофициальное название «Яйца Прованса» — по оценкам специалистов, здесь находится до одного яйца на каждый квадратный метр. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Уникальность находки заключается в том, что яйца здесь встречаются чаще, чем где-либо в мире, а условия в меловом периоде способствовали их отличной сохранности: затопленные равнины и илисто-глинистые почвы позволяли яйцам окаменеть.

«Мы буквально ходим по яичной скорлупе», — рассказал палеонтолог Тьерри Тортоcа из природного заповедника Сент-Виктуар.

Хотя яйца находят ежегодно, большинство из них пустые — либо не оплодотворенные, либо из них уже вылупились детеныши. Найти эмбрионы — «Святой Грааль» для ученых, который помог бы точно определить вид динозавров, но пока этого сделать не удалось.

«Пока мы не найдем эмбрион, мы не узнаем, кто их отложил», — отметил Тортоcа.

Лучшие находки ученых за последние годы — кости конечностей, такие как бедренная и большеберцовая кости, принадлежащие, вероятно, травоядным динозаврам вроде рабдодонов или титанозавров.

Заповедник с 1994 года закрыт для посещения, чтобы защитить уникальное наследие от мародеров. Однако власти региона рассматривают возможность развития «палеонтологического туризма».

«Франция — единственная страна, которая не умеет использовать своих динозавров для привлечения туристов», — посетовал Тортоcа. В других странах, по его словам, могли бы создать целый музей даже ради одного зуба динозавра.

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