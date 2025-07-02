В Польше «продезинфицировали» помещение после закрытия консульства России 5 2.07.2025, 15:48

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иллюстративное фото

Уборка после лжи и пропаганды.

Польские активисты собрались возле помещения бывшего российского консульства в Кракове, чтобы сделать символическую уборку и дезинфекцию после пропаганды и лжи.

Об этом 1 июля сообщило «Польское радио». Инициаторами такой «уборки» были местные общественные организации.

«Мы получили хоть и маленькую, но настоящую победу над российским врагом и агрессором. И получили мы ее не сами, а вместе с нашими польскими друзьями. Это еще раз доказывает: войну против России на территории Украины мы выиграем только вместе с нашими партнерами», — написал в своей публикации в Facebook украинский активист, который сейчас работает в Кракове, Артур Баглюк.

Участники акции смывали российскую символику, флаг и символ агрессии — букву «Z» в цветах георгиевской ленты. Кроме того, неравнодушные «проводили символическую дезинфекцию места, где годами Россия распространяла пропаганду, вела агентурную деятельность и дезинформацию».

После этого активисты нарисовали флаги Польши и Украины, возле которых каждый желающий мог оставить слова поддержки Украине и благодарности польскому народу за солидарность.

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