Зеленский лишил украинского гражданства митрополита УПЦ МП 2 2.07.2025, 16:07

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Онуфрий — гражданин РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского). Об этом в среду, 2 июля, сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ установила, что Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, но не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

«Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)», — сообщили в Службе безопасности.

По данным следствия, именно Гундяев «благословил вооруженную агрессию российских войск» и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа, также способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.

20 августа 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности УПЦ МП.

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