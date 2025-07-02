Зеленский лишил украинского гражданства митрополита УПЦ МП

Зеленский лишил украинского гражданства митрополита УПЦ МП2
- 2.07.2025, 16:07
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Онуфрий — гражданин РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского). Об этом в среду, 2 июля, сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ установила, что Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, но не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.
Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.
«Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)», — сообщили в Службе безопасности.
По данным следствия, именно Гундяев «благословил вооруженную агрессию российских войск» и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа, также способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.
20 августа 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности УПЦ МП.