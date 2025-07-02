Белорусы смогут не выплачивать один налог

Белорусы смогут не выплачивать один налог2
- 2.07.2025, 16:17
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Кого затронет нововведение.
Совет министров внес проект об изменениях в Налоговый кодекс. Дополнения появились на Национальном правовом интернет-портале, пишет tochka.by.
В планах – пристальнее присмотреться к владельцам личных подсобных хозяйств, которые получают с него доход.
По сути, в эту категорию попадают частные торговцы на рынках, проще говоря, бабушки и дедушки, которые могут продавать излишки своего урожая.
Нынешние нормы освобождают доходы от реализации продукции растениеводства и животноводства, полученной в личном подсобном хозяйстве, от подоходного налога.
Однако, если в ходе проверки выяснится, что сумма, полученная от этой торговли, составляет более 200 базовых величин (Br8400 на данный момент), то из этого дохода будет вычтен налог в размере 10%.
Что хотят изменить
Проблема в том, что в таком деле как торговля из личного подсобного хозяйства редко кто документирует свои доходы, поэтому могло произойти так, что люди сами не знали своей прибыли.
Теперь в кодексе предлагают несколько вариантов, как доказать свою чистоту перед законом и не выплачивать налог.
Можно предъявить справку о ведении личного подсобного хозяйства, документы, подтверждающие получение доходов от реализации продукции заготовительным организациям с указанием наименования продукции, ее количества, веса, даты получения дохода и его сумме.
Также примут бумаги, подтверждающие предоставление торгового места, с указанием периода торговли.
В данном случае налоговые органы будут определять размер дохода, в отношении которого не производится уплата подоходного налога, исходя из расчетной величины суммы дохода.
Она будет определяться путем расчета объема выращенной продукции, в том числе на основании статистики о средней урожайности, а также на основании статистической информации о средних ценах сельхозпроизводителей.