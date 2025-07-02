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Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину

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  • 2.07.2025, 16:24
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Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину

Канцлер Германии звонить российскому диктатору не собирается.

В правительстве Германии заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал канцлера Фридриха Мерца о своем звонке правителю Кремля Путину.

Об этом сказал представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует n-tv.

По словам Корнелиуса, ключевой темой разговора Макрона с Путиным была ядерная программа Ирана.

«Мы были проинформированы французской стороной, а после разговора нам сообщили о его результатах», – заявил представитель.

Мерц пока не планирует телефонный разговор с Путиным, добавил он.

Во вторник вечером Кремль сообщил, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину.

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