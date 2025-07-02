В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 2.07.2025, 17:12
На этот раз — из-за жары.
Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за жары. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Днем 3 июля на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+34°С, местами по юго-западу ожидается +35°С. В Минске +30…+31°С», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 3 июля погодные условия в Беларуси будут формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса тропического происхождения. Будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный, по западу местами порывистый.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.