В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 2.07.2025, 17:12

На этот раз — из-за жары.

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за жары. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 3 июля на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+34°С, местами по юго-западу ожидается +35°С. В Минске +30…+31°С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 3 июля погодные условия в Беларуси будут формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса тропического происхождения. Будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный, по западу местами порывистый.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

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