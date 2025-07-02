В Эстонии агентов разведки РФ приговорили к тюрьме

В Эстонии агентов разведки РФ приговорили к тюрьме2
- 2.07.2025, 17:32
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Они подожгли ресторан «Слава Украине» в Таллинне.
В Эстонии суд признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана «Слава Украине». Как выяснилось, они работали на российскую разведку (ГРУ), сообщает ERR.
Эстонские правоохранители выяснили, что гражданин Молдовы Иван Кихаял (1992 г.р.) в январе этого года после поручения российских спецслужб поджог магазин COOP в деревне Осула в Выруском уезде. Почти через неделю ему заплатили почти 2 тысячи долларов.
Вскоре россияне поручили ему поджечь ресторан «Слава Украине» в Таллинне. Именно этот объект стал целью из-за его названия и открытой проукраинской позиции.
Для того, чтобы выполнить задание, злоумышленник привлек своего полного тезку Ивана Кихаяла 1987 года рождения. В ночь на 31 января этого года они совершили поджог.
Старший Кихаял разбил окно, облил помещение ресторана бензином и поджег, а младший снимал все на видео. Через несколько дней соответствующий ролик появился на YouTube.
Злоумышленников задержали в Италии спустя 12 дней после поджога.
Младший правонарушитель был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а старший получил полгода тюрьмы и уже в августе может выйти на свободу.