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В Эстонии агентов разведки РФ приговорили к тюрьме

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  • 2.07.2025, 17:32
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В Эстонии агентов разведки РФ приговорили к тюрьме

Они подожгли ресторан «Слава Украине» в Таллинне.

В Эстонии суд признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана «Слава Украине». Как выяснилось, они работали на российскую разведку (ГРУ), сообщает ERR.

Эстонские правоохранители выяснили, что гражданин Молдовы Иван Кихаял (1992 г.р.) в январе этого года после поручения российских спецслужб поджог магазин COOP в деревне Осула в Выруском уезде. Почти через неделю ему заплатили почти 2 тысячи долларов.

Вскоре россияне поручили ему поджечь ресторан «Слава Украине» в Таллинне. Именно этот объект стал целью из-за его названия и открытой проукраинской позиции.

Для того, чтобы выполнить задание, злоумышленник привлек своего полного тезку Ивана Кихаяла 1987 года рождения. В ночь на 31 января этого года они совершили поджог.

Старший Кихаял разбил окно, облил помещение ресторана бензином и поджег, а младший снимал все на видео. Через несколько дней соответствующий ролик появился на YouTube.

Злоумышленников задержали в Италии спустя 12 дней после поджога.

Младший правонарушитель был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а старший получил полгода тюрьмы и уже в августе может выйти на свободу.

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