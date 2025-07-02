Продолжение «сушкопада» Константин Криволап

2.07.2025, 17:46

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РФ теряет самолеты.

Уже в третий раз с начала 2025 года в России произошла катастрофа самолета Военно-воздушных сил РФ Су-34. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик разбился на территории Нижегородской области, примерно в 10 км от военного аэродрома «Саваслейка».

В общем, с точки зрения статистики, их падает очень много. Но можно ли сделать вывод о том, что уменьшается качество обслуживания самолетов? Это объективно.

Кроме того, российские Су-34 сейчас очень напряженно работают, доставляя КАБы к линии боевого соприкосновения (ЛБС). И от них требуют, чтобы они доставляли больше КАБов, ведь это — дешевое оружие.

А они просто не успевают, потому что мы отгоняем их от нашей границы как можно дальше (вспомним удар по аэродрому в Мариновке, удары по другим российским аэродромам).

Если раньше им надо было лететь до линии боевого соприкосновения 100–150 км (то есть, только взлетел, бомбу бросил, развернулся, прилетел, взял новый боезапас, снова полетел и снова бросил), то сейчас им надо, чтобы добраться до ЛБС, пролететь 400–500–600 км, сбросить бомбы и потом снова возвращать 400–500–600 км. Как следствие, количество вылетов меньше, и они не могут сбрасывать такое количество КАБов, которое требует руководство… Если у нас появляется баллистическое оружие, которое сможет бить по аэродромам в РФ на расстоянии хотя бы 700–800 км, то тогда эти Су-34 вообще не будут иметь смысла.

Еще один момент — нужно понимать причину падения. По статистике по гражданской авиации, 50% авиакатастроф происходят из-за неисправности двигателя, в 30% причина — шасси. Думаю, надо дождаться более объективной информации, чем имеем сейчас, и, конечно, мы не получим ее от Минобороны России, но она появится. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал…

Где-то уже было сообщение от российских воздушных сил о том, что причиной падения стал невыпуск шасси. Можно ли в этом случае говорить о неопытности, собственно, пилотов? Скажем так, если у тебя не открывается шасси, то пилот к этому не имеет никакого отношения. Это — проблема технарей.

А то, что уровень обслуживания самолетов снизился, скорее всего, соответствует действительности.

В то же время возникает вопрос: а почему пилоты, скажем, не залетели в кукурузное поле и не сели «на брюхо», как раньше делали все российские «герои». Почему надо было бросать самолет, а пилотам катапультироваться? Можно же было подойти к полю, запустить самолет по нему, пилотам катапультироваться, а он уже дальше по полю «носился» без всякого управления». Но не сделали…

Когда мы их гоняем, мы их психологически напрягаем. Они делают ошибки. А история войны — это история ошибок. Пусть делают больше ошибок, пусть делают так, чтобы двигатели выходили из строя, пусть больше устают.

В любом случае, то, что этот Су-34 упал — очень хорошо. Но должны еще приложить усилия, чтобы таких падений было больше.

Константин Криволап, УНИАН

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