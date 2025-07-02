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На Комаровке в два раза подешевели лисички

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  • 2.07.2025, 17:50
  • 1,090
На Комаровке в два раза подешевели лисички

А цены на клубнику держатся.

На сезонном рынке сейчас изобилие ягод и овощей, а цены медленно начинают падать, пишет tochka.by.

Пришло тепло — подешевели лисички. Еще пару дней назад эти грибы стоили по 40 рублей, а теперь продавцы готовы отдать товар за 20 рублей за килограмм (есть варианты и за 17).

А вот цены на клубнику падать, судя по всему, не собираются. Эту ягоду можно найти по цене 14,9 рубля, но есть варианты и дороже — по 19 рублей. А если очень повезет, то можно даже найти их дешевле — всего за 8 рублей.

За чернику просят 35 рублей, малина по такой же самой цене. Килограмм черники продается в среднем по 15 рублей, черешня уже по 19. Есть и вишня по 10 рублей за килограмм.

Появилась на рынке и кукуруза: килограмм — 15 рублей.

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