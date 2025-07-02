закрыть
2 июля 2025, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сергей Тихановский: На свободных выборах проголосую за Николая Статкевича

6
  • 2.07.2025, 18:05
  • 2,628
Сергей Тихановский: На свободных выборах проголосую за Николая Статкевича
Сергей Тихановский

Ни блогер, ни его жена баллотироваться не собираются.

Блогер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский рассказал, за кого бы он проголосовал на будущих президентских выборах.

«Лично я проголосовал бы за Николая Статкевича, если он будет участвовать. Ну, а если нет, то мы с ним обсуждали, что если что — проголосуем оба за Павла Северинца, если он будет баллотироваться», — рассказал он в интервью «Зеркалу».

На вопрос, мог бы он сам баллотироваться, Сергей Тихановский говорит, что нет. Его жена также не претендует на пост президента Беларуси.

Ранее на митинге в Вильнюсе Сергей Тихановский заявил, что если бы не Николай Статкевич, ни его, ни Светланы Тихановской в политике бы не было.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип