Сергей Тихановский: На свободных выборах проголосую за Николая Статкевича

Сергей Тихановский: На свободных выборах проголосую за Николая Статкевича6
- 2.07.2025, 18:05
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Ни блогер, ни его жена баллотироваться не собираются.
Блогер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский рассказал, за кого бы он проголосовал на будущих президентских выборах.
«Лично я проголосовал бы за Николая Статкевича, если он будет участвовать. Ну, а если нет, то мы с ним обсуждали, что если что — проголосуем оба за Павла Северинца, если он будет баллотироваться», — рассказал он в интервью «Зеркалу».
На вопрос, мог бы он сам баллотироваться, Сергей Тихановский говорит, что нет. Его жена также не претендует на пост президента Беларуси.
Ранее на митинге в Вильнюсе Сергей Тихановский заявил, что если бы не Николай Статкевич, ни его, ни Светланы Тихановской в политике бы не было.