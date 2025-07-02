Сергей Тихановский: На свободных выборах проголосую за Николая Статкевича 6 2.07.2025, 18:05

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Сергей Тихановский

Ни блогер, ни его жена баллотироваться не собираются.

Блогер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский рассказал, за кого бы он проголосовал на будущих президентских выборах.

«Лично я проголосовал бы за Николая Статкевича, если он будет участвовать. Ну, а если нет, то мы с ним обсуждали, что если что — проголосуем оба за Павла Северинца, если он будет баллотироваться», — рассказал он в интервью «Зеркалу».

На вопрос, мог бы он сам баллотироваться, Сергей Тихановский говорит, что нет. Его жена также не претендует на пост президента Беларуси.

Ранее на митинге в Вильнюсе Сергей Тихановский заявил, что если бы не Николай Статкевич, ни его, ни Светланы Тихановской в политике бы не было.

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