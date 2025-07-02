Выпускающий дроны завод в Ижевске остановил работу после удара Украины

Выпускающий дроны завод в Ижевске остановил работу после удара Украины1
- 2.07.2025, 18:12
ВСУ нанесли удар по заводу «Купол».
В Удмуртии остановил работу ижевский электромеханический завод «Купол», атакованный украинскими беспилотниками утром 1 июля, сообщили источники Astra в экстренных службах. По их словам, два дрона достигли цели: один влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар, приведший к обрушению кровли на площади 1300 м². В результате были разрушены четыре цеха 1-го корпуса, где ведется металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные беспилотники. До атаки там собирали дроны круглосуточно в три смены.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о трех погибших и 45 пострадавших в результате удара по «Куполу». Он уточнил, что 35 человек были госпитализированы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать «до особого распоряжения». Атаку на завод подтвердил и Генштаб ВСУ. Ведомство заявило о «точных попаданиях» в корпус № 1 на площадке № 1, добавив, что «результаты поражения уточняются».
Завод «Купол» входит в концерн «Алмаз-Антей» и является одним из крупнейших предприятий российского ВПК. Изначально он выпускал только средства противовоздушной обороны, в частности ЗРК семейства «Тор», а также мишенно-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант». Однако после вторжения в Украину наладил производство ударных беспилотников «Гарпия-А1» на базе китайских двигателей и комплектующих.
В октябре 2024 года США ввели санкции против предприятия. Также оно находится под ограничениями Евросоюза, Швейцарии и Канады.