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Соболенко вышла в третий круг Уимблдона

  • 2.07.2025, 18:15
Соболенко вышла в третий круг Уимблдона
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка победила чешку Мари Боузкову.

Сегодня, 2 июля, состоялся матч второго круга турнира категории Grand Slam в Лондоне (Великобритания) между представительницей Беларуси Ариной Соболенко (1) и чешкой Мари Боузковой (48). Игра завершилась победой Соболенко со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Арина Соболенко пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 2/4 брейк-пойнта. Боузкова, в свою очередь, дважды подала навылет и сделала один брейк.

В третьем круге Уимблдонского турнира Арина Соболенко встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания, 40) – Маркета Вондроушова (Чехия, 70).

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