На Могилевщине 15-летняя белоруска заразилась редкой и опасной болезнью от кота 2.07.2025, 18:33

У девочки диагностировали туляремию.

В Могилевской области в июне этого года 15-летняя девочка заразилась туляремией, сообщил областной центр гигиены и эпидемиологии. Это редкое заболевание, основными носителями которого являются грызуны. В данном случае инфекция «пришла» от домашнего кота.

В июне 2025 года в Могилевской области зарегистрирован случай туляремии у девочки 15 лет. Заразилась она от домашнего кота, а тот инфицировался при поедании мышей.

«Инфицирование произошло, вероятнее всего, после контакта с котом, когда через руки была инфицирована слизистая оболочка глаз и, как следствие, развилась глазобубонная форма туляремии, подтвержденная лабораторно», — сообщила санэпидемслужба.

Как отмечается, на Могилевщине ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания туляремией. А пораженность грызунов возбудителем туляремии (бактерия Francisella tularensis) в регионе в 2024 году составила 2,6%, на отдельных территориях — до 10%.

Что такое туляремия и как уберечься

Туляремия — острая инфекция, поражающая лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зева, легкие и желудочно-кишечный тракт. Туляремия протекает с выраженными симптомами общей интоксикации, продолжительной лихорадкой, увеличением лимфатических узлов.

Бактерия-возбудитель туляремии достаточно живуча (выживает до 10 месяцев без носителя) и высокогопатогенна — попадание в организм 10−50 бактерий приводит к развитию инфекции. Однако микроб чувствителен солнечному свету, высокой температуре и дезинфекции.

Источником инфекции обычно являются грызуны — от мышей до зайцев и бобров. Переносят инфекцию также и клещи, слепни, комары. От человека к человеку не передается.

Обычный инкубационный период — 3−7 суток. Туляремия любой локализации обычно начинается с повышения температуры тела до 38−40℃, развития интоксикации, проявляющейся слабостью, болями в мышцах, головной болью. При осмотре отмечается покраснение лица, глаз и слизистых оболочек рта, носоглотки. В некоторых случаях обнаруживают сыпь на коже различного типа. Лихорадка длится от 6 до 30 дней

Природные очаги туляремии распространены на всех континентах северного полушария. Рост заболеваемости наблюдается в годы повышения численности грызунов.

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