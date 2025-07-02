Как Дания стала локомотивом давления на РФ и чего ждать от ее председательства 2.07.2025, 18:41

С 1 июля Дания официально взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза.

С 1 июля 2025 года Дания официально взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза. Следующие шесть месяцев страна будет координировать повестку дня и модерировать ключевые переговоры между 27 государствами-членами ЕС.

Дания декларирует намерение перевести санкции против России в новую фазу.

Заявленный фокус – перекрыть каналы, которые до сих пор позволяют Москве зарабатывать на нефти, газе и транспортировке энергоносителей, несмотря на все эмбарго.

За последние два года Дания стала одной из ключевых стран Северной Европы, системно сокращающих любые каналы, через которые Россия получает доходы от ископаемых ресурсов, пишет «Европейская правда».

В частности, в 2022 году Копенгаген полностью прекратил импорт российского угля, а в 2025-м вошел в группу десяти стран, которые официально призвали ЕС как можно быстрее ввести полный запрет на импорт российского газа (СПГ) и прекращение действующих контрактов.

Кроме того, Дания одной из первых одобрила инициативу включить в 18-й пакет санкций ЕС более 200 судов российского «теневого флота», которые транспортируют нефть в обход ценового потолка G7, и инвестирует около 600 миллионов евро во флот наблюдения.

На уровне Совета ЕС Дания вместе со странами Балтии продвигает более жесткий контроль за страхованием судов.

Наконец, Дания – активный сторонник продления действующего нефтяного эмбарго и пересмотра ценового ограничения на нефть Urals.

«Благодаря этим шагам Дания становится одним из главных модераторов новой волны санкционного давления, поднимая вопрос не только о символических запретах, но и о реальном контроле и мониторинге потоков нефти, газа и денег», – констатирует специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, датское председательство заходит в Брюссель с четким публичным обещанием: сделать санкции не просто длинным перечнем запретов, а работающим инструментом, который действительно перекроет России финансовый кислород.

Гардус добавляет, что среди конкретных задач – окончательное утверждение и запуск страховой проверки для всех танкеров, которые проходят через Северное море и Балтику. Эту инициативу Дания продвигает вместе со странами Балтии, Великобританией и Германией.

Логика проста: судно без прозрачной страховки и четкой информации о грузе не сможет беспрепятственно пройти критическими проливами.

«Это больно ударит по «теневому флоту», который сейчас перевозит большую часть российской нефти», – уверен автор колонки.

Он вспоминает и о втором ключевом пункте – договоренности о полной синхронизации энергетических санкций с партнерами за пределами ЕС. Речь идет прежде всего о координации с США и Великобританией в сфере контроля за страховыми и портовыми операциями.

Отдельный блок – планы по сжиженному природному газу. Дания уже поддержала обращение десяти стран к Еврокомиссии с призывом полностью запретить импорт российского сжиженного газа.

Еще один приоритет, продолжает Гардус, – блокирование Nord Stream в правовом поле.

И наконец – силовой компонент. Кроме уже выделенных более 600 миллионов евро на усиление морского флота и закупку беспилотников, Дания вместе с партнерами НАТО запускает совместные патрулирования проливов и стратегических портов.

Представитель Razom We Stand отмечает, что этот план имеет целью минимизировать незаконные перегрузки нефти «борт в борт» – практику, которая стала одной из самых распространенных схем обхода санкций в 2023-2024 годах.

Удастся ли Копенгагену выполнить этот план? Ключевой будет готовность других столиц ЕС уступить удобными исключениями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com