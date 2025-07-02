В Минске мужчина угрожал ножом людям в магазине
- 2.07.2025, 19:14
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Людей быстро эвакуировали через аварийный выход.
Об инциденте, который произошел в Минске на улице Сапеги, 22, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!» на основании информации от своих подписчиков.
По словам очевидцев, злоумышленник вошел в магазин и начал угрожать посетителям. Людей быстро эвакуировали через аварийный выход.
На место прибыли милиционеры, которые пытались поговорить с мужчиной и убедить его успокоиться. Вдруг послышались крики и звук, похожий на падение ножа. Мужчина был задержан.
Другие подробности пока неизвестны.