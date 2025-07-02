Соболенко: Надеюсь, больше не будет сенсаций на Уимблдоне
- 2.07.2025, 19:27
Первая ракетка мира прокомментировала тот факт, что многие топ-теннисисты вылетели в первом раунде турнира.
Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала тот факт, что многие топ-теннисисты вылетели в первом раунде Уимблдона.
— Уверена, вы знаете имена игроков, которые не смогли преодолеть первый круг… Есть громкие имена… Вы следите за этим?
— Очень грустно, что так много топ-игроков вылетели в первом круге. Как показывает время, лучше фокусироваться на себе и не смотреть на остальные результаты. Конечно, всё равно будешь понимать картину в целом, но лучше идти шаг за шагом и стараться изо всех сил в каждом матче. Стараюсь не обращать внимания, надеюсь, больше не будет таких сенсаций на турнире, если вы понимаете, о чём я (смеётся), — сказала Соболенко в интервью на корте.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Эмма Радукану (Великобритания, 40) — Маркета Вондроушова (Чехия, 73).
Состязания основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема», Уимблдона-2025, пройдут с 30 июня по 13 июля.
Действующим победителем у женщин является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года обыграла Жасмин Паолини из Италии — 6:2, 2:6, 6:4.
Призовой фонд травяного мейджора в 2025-м году составляет рекордные £53,500,000.
Победители в женском и мужском одиночном разрядах получат по £3,000,000.