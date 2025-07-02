Рютте: Лавров со времен Христа не сказал ничего полезного

Рютте: Лавров со времен Христа не сказал ничего полезного1
- 2.07.2025, 19:52
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Генсек НАТО остро высмеял главу МИД РФ.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял главу российского МИД Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о «крахе» Альянса.
Об этом Рютте заявил в эфире Fox News.
Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который предсказал крах путинского режима в результате современной «гонки вооружений».
«Наверное, он предвидит, раз он такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», – сумел ответить глава российского МИД.
Комментируя эти слова, Рютте прежде всего поздравил с «огромной внешнеполитической победой» Дональда Трампа и его администрацию в отношении увеличения оборонных расходов НАТО.
«Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст так и не вылетело», – считает генсек.
«Поэтому не уделяйте господину Лаврову слишком много внимания», – предложил он.