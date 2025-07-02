закрыть
2 июля 2025, среда, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте: Лавров со времен Христа не сказал ничего полезного

1
  • 2.07.2025, 19:52
  • 1,262
Рютте: Лавров со времен Христа не сказал ничего полезного
Марк Рютте

Генсек НАТО остро высмеял главу МИД РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял главу российского МИД Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о «крахе» Альянса.

Об этом Рютте заявил в эфире Fox News.

Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который предсказал крах путинского режима в результате современной «гонки вооружений».

«Наверное, он предвидит, раз он такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», – сумел ответить глава российского МИД.

Комментируя эти слова, Рютте прежде всего поздравил с «огромной внешнеполитической победой» Дональда Трампа и его администрацию в отношении увеличения оборонных расходов НАТО.

«Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст так и не вылетело», – считает генсек.

«Поэтому не уделяйте господину Лаврову слишком много внимания», – предложил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип