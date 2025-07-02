Рютте: Лавров со времен Христа не сказал ничего полезного 1 2.07.2025, 19:52

1,262

Марк Рютте

Генсек НАТО остро высмеял главу МИД РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял главу российского МИД Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о «крахе» Альянса.

Об этом Рютте заявил в эфире Fox News.

Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который предсказал крах путинского режима в результате современной «гонки вооружений».

«Наверное, он предвидит, раз он такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», – сумел ответить глава российского МИД.

Комментируя эти слова, Рютте прежде всего поздравил с «огромной внешнеполитической победой» Дональда Трампа и его администрацию в отношении увеличения оборонных расходов НАТО.

«Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст так и не вылетело», – считает генсек.

«Поэтому не уделяйте господину Лаврову слишком много внимания», – предложил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com