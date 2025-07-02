На границе с Беларусью украинский военный нашел зуб мамонта

На границе с Беларусью украинский военный нашел зуб мамонта3
- 2.07.2025, 20:21
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Воин наткнулся на уникальную находку, копая окоп.
Часть зуба мамонта обнаружил украинский военный при обустройстве позиций у границы с Беларусью, сообщила администрация Ровненской области. Этот украинский регион граничит с Брестчиной и Гомельщиной.
Во время прохождения службы возле белорусской границы военнослужащий из Ровенской области Украины наткнулся на уникальную находку — останки мамонта. При обустройстве позиций он заметил участок почвы с необычным цветом и текстурой. Начав расчищать землю, обнаружил что-то похожее на зуб.
«Сначала подумал, что это камень. Но рельеф и форма свидетельствовали, что это нечто гораздо более древнее», — рассказал военный Сергей.
Родом он из Ровенской области, защищал Украину с оружием еще с 2014 года. Полномасштабное вторжение РФ 2022-го застало его на Сумщине. Впоследствии часть дислоцировалась на север Ровенской области, тогда он и наткнулся на находку.
Останки в итоге передали в краеведческий музей. Этот фрагмент зуба мог принадлежать мамонту, который жил более 12 тысяч лет назад.