Меркель призвала страны НАТО вооружаться 12 2.07.2025, 20:23

3,610

Ангела Меркель

При ее руководстве расходы на оборону Германии сокращались.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала соглашение стран НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП логичным и необходимым. Об этом она сообщила 1 июля в Шверине на ток-шоу RND vor Ort.

По ее мнению, страны НАТО должны стать «способными к миру», и этой цели можно добиться путем наращивания военного могущества, цитирует выступление Меркель Deutsche Welle.

«2% от ВВП на оборону уже давно недостаточно. Мы должны стать способными к миру за счет военной силы», – сказала экс-канцлер.

Меркель, занимавшая должность канцлера ФРГ с 2005-го по 2021 год, оправдывает значительное сокращение расходов Германии на оборону в последние два десятилетия, сообщает служба новостей Tagesschau. Экс-канцлер заявила, что это было правильно, учитывая обстоятельства того времени. Но теперь, говорит она, Германия должна значительно инвестировать в оборону.

«Если бы нам пришлось тратить 3,5% ВВП на оборону с 1990 года, восстановление новых федеральных земель, конечно, было бы гораздо сложнее», – цитирует слова Меркель во время выступления в Шверине Tagesschau.

Если в 1980-х годах, то есть в последние годы холодной войны, по данным федерального статистического ведомства, на оборону тратили от 2,5% до 3% ВВП Германии, то к концу 1990-х годов эта доля упала до чуть меньше 1,4% ВВП, пишет СМИ.

Меркель считает, что нападения легче всего предотвращать, создавая эффект сдерживания и одновременно поддерживая дипломатические контакты, отмечает Deutsche Welle.

«Так мы прошли через холодную войну, и так нужно проходить и через грядущие времена», – заявила Меркель, добавив, что хорошо, что переговоры с Россией снова продолжаются. «Без переговоров эта война точно не закончится», – сказала она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com