закрыть
2 июля 2025, среда, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Меркель призвала страны НАТО вооружаться

12
  • 2.07.2025, 20:23
  • 3,610
Меркель призвала страны НАТО вооружаться
Ангела Меркель

При ее руководстве расходы на оборону Германии сокращались.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала соглашение стран НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП логичным и необходимым. Об этом она сообщила 1 июля в Шверине на ток-шоу RND vor Ort.

По ее мнению, страны НАТО должны стать «способными к миру», и этой цели можно добиться путем наращивания военного могущества, цитирует выступление Меркель Deutsche Welle.

«2% от ВВП на оборону уже давно недостаточно. Мы должны стать способными к миру за счет военной силы», – сказала экс-канцлер.

Меркель, занимавшая должность канцлера ФРГ с 2005-го по 2021 год, оправдывает значительное сокращение расходов Германии на оборону в последние два десятилетия, сообщает служба новостей Tagesschau. Экс-канцлер заявила, что это было правильно, учитывая обстоятельства того времени. Но теперь, говорит она, Германия должна значительно инвестировать в оборону.

«Если бы нам пришлось тратить 3,5% ВВП на оборону с 1990 года, восстановление новых федеральных земель, конечно, было бы гораздо сложнее», – цитирует слова Меркель во время выступления в Шверине Tagesschau.

Если в 1980-х годах, то есть в последние годы холодной войны, по данным федерального статистического ведомства, на оборону тратили от 2,5% до 3% ВВП Германии, то к концу 1990-х годов эта доля упала до чуть меньше 1,4% ВВП, пишет СМИ.

Меркель считает, что нападения легче всего предотвращать, создавая эффект сдерживания и одновременно поддерживая дипломатические контакты, отмечает Deutsche Welle.

«Так мы прошли через холодную войну, и так нужно проходить и через грядущие времена», – заявила Меркель, добавив, что хорошо, что переговоры с Россией снова продолжаются. «Без переговоров эта война точно не закончится», – сказала она.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип