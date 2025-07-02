закрыть
2 июля 2025, среда, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Олимпийских играх в Италии сыграют хоккеисты из НХЛ

  • 2.07.2025, 20:54
На Олимпийских играх в Италии сыграют хоккеисты из НХЛ

Впервые с 2014 года.

В штаб-квартире Международной федерации хоккея прошла встреча представителей НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ и Международного олимпийского комитета, где было официально подписано соглашение о допуске хоккеистов НХЛ к участию в зимней Олимпиаде-2026.

«Это великий день для международного хоккея и для миллионов фанатов по всему миру. Возвращение лучших хоккеистов мира на Олимпиаду в 2026 году — это огромный шаг вперед для нашего вида спорта», — сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Таким образом, игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые после Игр 2014 года.

Зимние Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, которая в финале Игр-2022 обыграла Россию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип