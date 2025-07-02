На Олимпийских играх в Италии сыграют хоккеисты из НХЛ
- 2.07.2025, 20:54
Впервые с 2014 года.
В штаб-квартире Международной федерации хоккея прошла встреча представителей НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ и Международного олимпийского комитета, где было официально подписано соглашение о допуске хоккеистов НХЛ к участию в зимней Олимпиаде-2026.
«Это великий день для международного хоккея и для миллионов фанатов по всему миру. Возвращение лучших хоккеистов мира на Олимпиаду в 2026 году — это огромный шаг вперед для нашего вида спорта», — сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Таким образом, игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые после Игр 2014 года.
Зимние Олимпийские игры в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, которая в финале Игр-2022 обыграла Россию.