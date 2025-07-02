«Очередь, чтобы зайти в зал, где еще несколько очередей»1
- 2.07.2025, 21:04
Перед большими выходными в кассах БелЖД — толпы, сайт работает с перебоями.
Последние дни значительно затруднена покупка билетов на сайте Белорусской железной дороги (БЖД), пишет «Позірк» со ссылкой на сообщения от людей и обсуждения в районных чатах.
Так, чтобы проверить наличие билетов в Россию, пассажирам приходилось заходить на сайт Российских железных дорог.
В связи с перебоями на сайте увеличилась нагрузка и на билетные кассы, особенно накануне «длинных» выходных (3−6 июля).
«Если вдруг кто-нибудь планирует ехать на вокзал покупать билеты на международные/междугородние линии — не советую. Очередь, чтобы зайти в зал, где еще несколько очередей на покупку билетов…» — написала 2 июля участница одного из чатов, сопроводив свои слова фотографией.
«Ну не совсем [сайт] сломался. Периодически „пробивает“. Но да, уже с субботы (28 июня. — Прим.) чтобы что-то заказать, надо было очень постараться», — поделилась информацией в том же чате другая участница.
Сама БелЖД признала наличие проблемы утром 2 июля, разместив объявление на сайте pass.rw.by: «02.07.2025 с 10.42 по техническим причинам наблюдается периодическая недоступность получения расписания движения поездов. Для приобретения и возврата проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы Белорусской железной дороги. Оформление проезда в поездах с ненумерованными местами также возможно в терминалах самообслуживания. Приносим извинения за временные неудобства».