Новым послом Германии в Украине станет Хайко Томс 2.07.2025, 21:36

Хайко Томс

Фото: Valor

Что о нем известно.

Новым послом Германии в Украине будет назначен бывший статс-секретарь в министерстве финансов ФРГ Хайко Томс. Дипломат с обширным опытом работы в Евросоюзе, НАТО и ООН станет преемником Мартина Йегера в должности главы дипмиссии ФРГ в Киеве, сообщает в среду, 2 июля, агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Решения о новых назначениях 57-летнего Томса и ряда других дипломатов будут приняты правительством ФРГ в течение дня, указывает далее dpa. В свою очередь 60-летний Йегер возглавит Федеральную разведывательную службу (BND).

Должность статс-секретаря в министерстве финансов Хайко Томс занимал до ухода в отставку правительства Олафа Шольца. Среди прочего он участвовал в обсуждении «большой семеркой» обширного пакета помощи Украине, включающего кредиты на 50 млрд долларов.

В 2020-2023 годах Томс был послом ФРГ в Бразилии, а до этого занимал должность заместителя главы представительства Германии при НАТО.

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