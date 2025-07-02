Новым послом Германии в Украине станет Хайко Томс
- 2.07.2025, 21:36
Что о нем известно.
Новым послом Германии в Украине будет назначен бывший статс-секретарь в министерстве финансов ФРГ Хайко Томс. Дипломат с обширным опытом работы в Евросоюзе, НАТО и ООН станет преемником Мартина Йегера в должности главы дипмиссии ФРГ в Киеве, сообщает в среду, 2 июля, агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Решения о новых назначениях 57-летнего Томса и ряда других дипломатов будут приняты правительством ФРГ в течение дня, указывает далее dpa. В свою очередь 60-летний Йегер возглавит Федеральную разведывательную службу (BND).
Должность статс-секретаря в министерстве финансов Хайко Томс занимал до ухода в отставку правительства Олафа Шольца. Среди прочего он участвовал в обсуждении «большой семеркой» обширного пакета помощи Украине, включающего кредиты на 50 млрд долларов.
В 2020-2023 годах Томс был послом ФРГ в Бразилии, а до этого занимал должность заместителя главы представительства Германии при НАТО.