Джокович: Любой успех Соболенко теперь должен быть приписан мне 2.07.2025, 21:45

Новак Джокович

Самый титулованный теннисист мира провел тренировку с белоруской.

Самый титулованный теннисист мира серб Новак Джокович сказал о том, что после тренировки с ним и нескольких советов, любой успех белоруски Арины Соболенко должен быть приписан ему, пишет puntodebreak.com.

2 июля Арина Соболенко выиграла матч второго круга Уимблдонского турнира у чешки Мари Бузковой. А намедни Новак Джокович раскрыл детали беседы с Соболенко, которая у них состоялась во время одной из тренировок. Это было еще до старта турнира.

- Это была моя первая тренировка с ней, - сказал Новак. - Я бы сказал, что любой ее успех с этого момента должен быть приписан мне, - засмеялся он. - Шутки в сторону, у нас прекрасные отношения. Я знаю, что за ней стоит отличная команда. Я не удивлен, что у нее все так хорошо.

После того, как Соболенко критиковали за излишнюю откровенность и несдержанность в отношении Коко Гауфф, поддержка Джоковича важна.

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