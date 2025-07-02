закрыть
2 июля 2025, среда, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джокович: Любой успех Соболенко теперь должен быть приписан мне

  • 2.07.2025, 21:45
Джокович: Любой успех Соболенко теперь должен быть приписан мне
Новак Джокович

Самый титулованный теннисист мира провел тренировку с белоруской.

Самый титулованный теннисист мира серб Новак Джокович сказал о том, что после тренировки с ним и нескольких советов, любой успех белоруски Арины Соболенко должен быть приписан ему, пишет puntodebreak.com.

2 июля Арина Соболенко выиграла матч второго круга Уимблдонского турнира у чешки Мари Бузковой. А намедни Новак Джокович раскрыл детали беседы с Соболенко, которая у них состоялась во время одной из тренировок. Это было еще до старта турнира.

- Это была моя первая тренировка с ней, - сказал Новак. - Я бы сказал, что любой ее успех с этого момента должен быть приписан мне, - засмеялся он. - Шутки в сторону, у нас прекрасные отношения. Я знаю, что за ней стоит отличная команда. Я не удивлен, что у нее все так хорошо.

После того, как Соболенко критиковали за излишнюю откровенность и несдержанность в отношении Коко Гауфф, поддержка Джоковича важна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип