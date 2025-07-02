закрыть
2 июля 2025, среда, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Конгрессмен-республиканец требует от Трампа объяснить остановку в передаче Украине оружия

  • 2.07.2025, 22:09
  • 2,378
Конгрессмен-республиканец требует от Трампа объяснить остановку в передаче Украине оружия
Брайан Фицпатрик
Фото: Getty Images

Брайан Фицпатрик отправил письмо президенту США.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик требует от Трампа разъяснений относительно сообщений о приостановке Соединенными Штатами поставок критически важных оборонных средств, которые были обещаны Украине.

«Я официально обратился с требованием провести экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны, чтобы выяснить достоверность этих сообщений, проверить имеющиеся в стране запасы оружия и боеприпасов, и гарантировать, что Соединенные Штаты остаются полностью преданными делу предоставления Украине ресурсов, в которых она срочно нуждается для защиты своего народа и сохранения свободы», - написал конгрессмен на Х.

По его словам, украинские силы не только защищают свою Родину, но и держат передовую свободы.

«В деле защиты свободы не может быть полумер. Мы должны, как всегда, стоять за мир через силу», - подчеркнул Фицпатрик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип