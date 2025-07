Конгрессмен-республиканец требует от Трампа объяснить остановку в передаче Украине оружия

Брайан Фицпатрик отправил письмо президенту США.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик требует от Трампа разъяснений относительно сообщений о приостановке Соединенными Штатами поставок критически важных оборонных средств, которые были обещаны Украине.

«Я официально обратился с требованием провести экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны, чтобы выяснить достоверность этих сообщений, проверить имеющиеся в стране запасы оружия и боеприпасов, и гарантировать, что Соединенные Штаты остаются полностью преданными делу предоставления Украине ресурсов, в которых она срочно нуждается для защиты своего народа и сохранения свободы», - написал конгрессмен на Х.

По его словам, украинские силы не только защищают свою Родину, но и держат передовую свободы.

«В деле защиты свободы не может быть полумер. Мы должны, как всегда, стоять за мир через силу», - подчеркнул Фицпатрик.

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc