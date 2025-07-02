В Минске иностранец смог не только украсть бутылку водки в магазине, но еще убежать от охраны и выпить 6 2.07.2025, 22:17

2,602

Что было дальше.

Вынесен приговор 46-летнему ранее не судимому иностранцу, которого обвиняли в грабеже, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Заводского района столицы. Мужчина украл водку в магазине.

Иностранец «временно проживал у знакомых, с которыми находился в недельном запое». Однажды вечером он пошел в магазин на улице Голодеда, но денег на спиртное не хватило. Тогда он положил бутылку водки в карман куртки и быстро пошел к выходу. Там сработали противокражные ворота.

Заметив приближавшегося охранника, гость столицы ускорил шаг. Работник магазина бросился следом, требуя отдать похищенное. Злоумышленник скрылся во дворах, где, переведя дух, выпил водку.

Спустя время вора задержали, возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

Суд признал его виновным в грабеже и на основании ч. 1 ст. 206 УК назначил два месяца ареста. Приговор пока не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com