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Белоруска Саснович покидает Уимблдон

  • 2.07.2025, 23:43
Белоруска Саснович покидает Уимблдон
Александра Саснович

Она уступила первой ракетке Украины.

Белоруска Александра Саснович, занимающая 107-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла Элине Свитолиной во втором круге Уимблдона-2025. Итоговый счет — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Саснович сделала три эйса и совершила шесть двойных ошибок.

Действующей победительницей британского «Шлема» в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова.

Уимблдон — старейший теннисный турнир в мире, впервые прошедший в 1877 году. Он входит в число четырех турниров «Большого шлема» и единственный из них проводится на травяном покрытии. Местом проведения неизменно остается Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, расположенный в Уимблдоне — юго-западной части Лондона.

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