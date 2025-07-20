Маск открывает Индию 20.07.2025, 3:00

Илон Маск

Первый салон Tesla открылся в Мумбаи.

Сразу две компании миллиардера Илона Маска достигли прорыва в Индии: спутниковый интернет-сервис Starlink получил окончательное разрешение на начало коммерческой деятельности, а Tesla открыла свой первый шоурум в Мумбаи, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

9 июля после трех лет ожидания Starlink получил лицензию от Индийского национального центра содействия космическим технологиям, что открывает путь к запуску услуг. Однако компании предстоит еще создать наземную инфраструктуру и соблюдать индийские требования по локализации данных — хранить информацию в Индии и обеспечивать доступ к ней властям по вопросам безопасности.

Хотя многие аналитики видят потенциал Starlink в сельских районах, где интернет-связь ограничена, эксперты, такие как Варун Гупта, предполагают, что компания может сосредоточиться на быстрорастущих полуурбанистических регионах, где возрастает спрос на стабильный интернет.

Ранее в этом году Starlink подписал соглашения с крупнейшими индийскими телекоммуникационными компаниями — Reliance Jio и Bharti Airtel.

В тот же день Tesla открыла первый салон в районе Бандра в Мумбаи. Хотя открытие прошло без участия Маска, это событие стало символически важным шагом, несмотря на сохраняющиеся высокие пошлины. Из-за них стоимость Tesla Model Y в Индии составит около $70,000 против $44,990 в США. По мнению экономиста Превина Кришны, такие цены ограничат спрос и развитие зарядной инфраструктуры в стране.

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