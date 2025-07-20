Зеленский изменил состав СНБО Украины 20.07.2025, 5:20

Владимир Зеленский

Кто вошел в список.

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В обновленный СНБО, кроме президента, также вошли:

— председатель ОП Андрей Ермак;

— министр юстиции Герман Галущенко;

— министр энергетики Светлана Гринчук;

— президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;

— глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;

— министр внутренних дел Игорь Клименко;

— генеральный прокурор Руслан Кравченко;

— министр здравоохранения Виктор Ляшко;

— руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк;

— министр финансов Сергей Марченко;

— председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, но только с согласия;

— глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин;

— премьер-министр Юлия Свириденко;

— министр иностранных дел Андрей Сибига;

— главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский;

— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

— председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (по согласию);

— секретарь СНБО Рустем Умеров;

— первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

— министр обороны Денис Шмыгаль.

Указано, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования — 19 июля.

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