Зеленский изменил состав СНБО Украины
- 20.07.2025, 5:20
Кто вошел в список.
Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №501/2025 опубликован на сайте Офиса президента Украины.
В обновленный СНБО, кроме президента, также вошли:
— председатель ОП Андрей Ермак;
— министр юстиции Герман Галущенко;
— министр энергетики Светлана Гринчук;
— президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;
— глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
— министр внутренних дел Игорь Клименко;
— генеральный прокурор Руслан Кравченко;
— министр здравоохранения Виктор Ляшко;
— руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк;
— министр финансов Сергей Марченко;
— председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, но только с согласия;
— глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин;
— премьер-министр Юлия Свириденко;
— министр иностранных дел Андрей Сибига;
— главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский;
— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
— председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (по согласию);
— секретарь СНБО Рустем Умеров;
— первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
— министр обороны Денис Шмыгаль.
Указано, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования — 19 июля.