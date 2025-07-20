ВСУ заманили россиян в ловушку 20.07.2025, 8:15

И восстановили позиции возле Орехова.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что украинские подразделения начали использовать новую тактику. Бойцы ВСУ заманивают россиян в ловушки, а затем контратакуют.

Украинские Силы обороны восстановили контроль над частью позиций на запорожском направлении. Этого удалось достичь благодаря маневренной обороне и точечным контратакам. Об этом представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телеканала «Мы-Украина».

«Мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения», — заявил Волошин.

Украинские защитники на юге ведут маневренную оборону и проводят контратаки. ВСУ уже восстановили определенные позиции на некоторых направлениях, в частности неподалеку Орехова, по словам Волошина.

«Мы ведем маневренную оборону, то есть, где есть возможность, мы заманиваем врага, проводим контратаки... Там, где действуют наши подразделения, они действуют довольно успешно, поэтому и восстановили некоторые позиции. Их намного, но мы не только стараемся столько удерживать свою территорию, но и проводим, скажем, контратаки, такие небольшие контрнаступательные действия. И успехи в этом есть», — отметил он.

В то же время российская сторона на южном отрезке фронта ведет так называемое «ползучее наступление», уничтожая украинские позиции и пытаясь продвигаться как можно дальше. Волошин рассказал, что россияне наносят удары по нашим позициям управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами. И количество этих ударов увеличивается.

«Уже потом на эти уничтоженные позиции тактикой просачивания, там один-два человека, группы такие... Это даже трудно назвать штурмовыми группами, но они пытаются зайти на эти позиции, закрепиться. Но что касается темпов, темпы довольно, скажем, низкие», — рассказал Волошин о тактике оккупантов.

На момент публикации материала Генштаб ВСУ и аналитики DeepState не комментировали возможные территориальные успехи Сил обороны на Запорожском направлении.

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