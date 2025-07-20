«Путин начнет кашлять, чихать и загибаться» 2 20.07.2025, 9:17

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Иван Яковина

Эксперт назвал сроки, когда глава РФ сам остановит войну.

Российская экономика переживает не лучшие времена, поэтому денег на войну становится все меньше, сообщил политический обозреватель Иван Яковина.

Через несколько месяцев Путин, скорее всего, будет вынужден остановить войну, потому не будет финансов, чтобы ее продолжать.

Журналист озвучил информацию о состоянии российской экономики: «Нефть точно не будет продаваться дороже 50 долларов за баррель. Вот это можно гарантировать. Соответственно, это приведет к большому падению нефтяных доходов в российском бюджете. Дальнейшее сокращение доходов означает, что начнут чахнуть все остальные отрасли российской экономики, потому что без нефтяных денег вся остальная экономика начнет кашлять, чихать и загибаться. Например, пару дней назад пришла новость из Магнитогорского комбината (это второй по объему производства стали металлургический комбинат в Европе). Так вот там катастрофическое падение».

«Машиностроение российское загибается, частный бизнес тоже, неплатежи в банках настают, угольная промышленность вообще умерла фактически в России, сельское хозяйство загибается без импортных удобрений и посадочного материала. Все катится под откос и, соответственно, окно возможностей Путина закрывается. Если он не сможет победить в войне в ближайшие несколько месяцев, то просто уже не сможет никогда, поскольку разрушенная экономика не позволит ему это сделать. Просто денег не будет хватать на войну. Война очень дорого стоит. Если не будет денег, то и войну Путин не сможет продолжать», - спрогнозировал Иван Яковина.

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